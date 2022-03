Amsterdam Museum opent nog niet de deuren in Hermitage

Het Amsterdam Museum heeft besloten om de vleugel die het museum krijgt in de Hermitage tijdelijk nog niet te openen. De opening stond aankomende zaterdag 5 maart gepland, maar gaat vanwege de oorlog in Oekraïne niet door.

"De oorlog in Oekraïne heeft verschrikkelijke gevolgen voor heel veel mensen. Wij vinden een

feestelijke opening dit weekend niet gepast. Ook omdat er in het hele land acties plaatsvinden voor

Oekraïne", aldus Judikje Kiers, directeur van het Amsterdam Museum.

"Daarnaast zijn de banden van de Hermitage Amsterdam met Rusland onmiskenbaar aanwezig en

voor ons te onduidelijk. De Hermitage heeft onze ongerustheid daaromtrent niet weg kunnen nemen.

Dat is voor ons ook aanleiding om de openstelling en opening van de Amsterdam Museum-vleugel in

het Hermitage-gebouw op dit moment op te schorten."

Verbouwing

Het Amsterdam Museum verhuist naar de Hermitage vanwege een grote verbouwing aan het museum. Bezoekers kunnen tot de verbouwing is afgerond, de bedoeling is in 2025, terecht bij het museum aan de Amstel om daar de collectie te bekijken.