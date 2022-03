Verdachten moord Peter R. de Vries vandaag opnieuw voor de rechter

Op 18 oktober en 6 december stonden de twee verdachten al eerder voor de rechter. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is Delano G. de schutter die de fatale schoten op de misdaadjournalist loste. En zou Kamil E. de vluchtauto, die diezelfde avond werd aangehouden op de A4 bij Leidschendam, hebben bestuurd.

Op bezoek bij moeders

De rechter besloot 6 december dat beide langer vast bleven zitten. E. was het helemaal niet met die beslissing eens. De 35-jarige Pool ontkent namelijk iets met de zaak te maken te hebben. Volgens hem heeft hij iemand op en neer naar Amsterdam gereden op de dag dat De Vries werd neergeschoten, maar hij had geen weet van een moord.

Wel zou E. een week voor de moord gezien zijn op camerabeelden voor een mogelijke voorverkenning. "Ik ben niet de persoon op die camerabeelden, ik was bij mijn moeder", verklaarde hij. Volgens de Pool was er bewijs op camerabeelden van een beveiligingscamera in de woonkamer van zijn moeder. Die beelden zijn echter volgens zijn advocaten gewist door de politie omdat bij een huiszoeking agenten werden gefilmd. Delano G. koos beide dagen om niet gebruik te maken van zijn spreekrecht.

"Ronde zaak"

Volgens het OM is er sprake van "een ronde zaak" met veel sterk bewijs. Delano G. zou met een omgebouwd alarmpistool viermaal op De Vries hebben geschoten. Kamil E. zou op 28 juni nog een voorverkenning hebben gedaan bij de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat en ook voorafgaand aan de moord zijn de twee nog op de camerabeelden te zien in de nabijheid van de redactie van RTL Boulevard.

De Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten toen hij vanuit de studio van RTL Boulevard richting de parkeergarage liep. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed ruim een week later, op 15 juli aan zijn verwondingen.