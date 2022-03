Coentunnel ook in 2021 weg met meeste ongelukken van Nederland

De weg bij de noordelijke ingang van de Coentunnel was in 2021 met 63 ongelukken de gevaarlijkste weg van Nederland. Het stukje weg stond in 2020 ook al bovenaan de ranglijst.

Dat meldt De Telegraaf op basis van cijfers van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) over 2021.

Opmerkelijk is dat alle 63 ongelukken plaatsvonden in de middag, tussen 13.00 en 17.00 uur. Volgens SIMN-secretaris Ivo Wildenberg komt dit omdat dan de zon in de ogen van de automobilisten schijnt en het verschil tussen licht en duister het grootst is. "Een probleem dus dat bij alle tunnels speelt en voor gevaar zorgt.”

De Coentunnel wordt gevolgd door de A12 bij het Gouwe Aquaduct in de richting Den Haag. Op de derde plaats staat een deel van de A20 richting Hoek van Holland.