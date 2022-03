Stad NL V De Straten duikt in de schuurcultuur van Tuttifruttidorp

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Mandarijnenstraat in Noord.

In Tuttifruttidorp, waar alle straatnamen naar fruit zijn vernoemd, valt het op dat heel veel bewoners een schuurtje hebben. We breken in bij de buurtvergadering, waar Mohamed vertelt over de buurt en de groene daken die hij op de opmerkelijke schuurtjes wil leggen.

We nemen Simon mee uit de buurtvergadering om naar de Mandarijnenstraat te gaan. Hij neemt ons mee naar z’n favoriete schuurtjes, zoals een schuur met badkamertegels die om een boom heen is gebouwd. Vervolgens gaan we naar de schuur van Simon, waar hij een showroom heeft gemaakt: de Tiny Showroom. Dat is een soort klein museum waar hij z’n zelfontworpen lampen tentoonstelt.

De laatste schuur die we bezoeken is die van Marja en Evert. Evert is timmerman geweest en heeft in een week tijd z’n eigen schuur gebouwd. Eén keer hebben ze hun schuurtje grijs en wit geverfd, maar daar zagen ze al snel vanaf en verfden hem weer terug naar groen en wit.