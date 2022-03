Dit weekend plek voor 200 Oekraïense vluchtelingen in hostel Zuidoost

Het aantal opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen in Zuidoost wordt dit weekend tijdelijk uitgebreid. De gemeente zegt dat er plek is voor maximaal 200 mensen.

Op dit moment worden er daar tijdelijk 92 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. "Daarnaast is de gemeente bezig met het regelen voor opvangplekken voor de lange termijn in de stad. Op dit moment richt de gemeente zich op 200-300 opvangplekken", laat wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen) vandaag weten in een brief aan de gemeenteraad.

Groot Wassink schrijft erbij dat er vanwege voorspellingen van de United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) een grotere stroom aan vluchtelingen uit Oekraïne te verwachten is en dat er daarmee nog meer plekken nodig zullen zijn. Hij vraagt de regering om nu al te werken aan het organiseren van financiële ondersteuning, de mogelijkheid op werk en scholing.

Amsterdammers die een uitkering hebben en een Oekraïense vluchteling in huis nemen, zullen daar volgens Groot Wassink geen nadelige gevolgen voor hun uitkering van ondervinden. De kostendelersnorm geldt dan namelijk niet.

Na de brief van Groot Wassink werd bekend dat er een EU-akkoord is over de status van Oekrainers. Ze mogen werken in welk lang ze willen en kunnen ook sociale bijstand krijgen.