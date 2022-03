Stad NL V Monument voor oude botten van geruimde begraafplaatsen

Op begraafplaats de Nieuwe Ooster in Watergraafsmeer is een monument onthuld voor de stoffelijke resten van verdwenen begraafplaatsen in Amsterdam. De resten zijn op de plek van het monument herbegraven.

Het monument werd onthuld door de kunstenares Mies Wubs en stadsdeelbestuurder Ivar Manuel. "We hebben daar een speciaal veld voor hier op de Nieuwe Ooster. En het is de eerste keer dat we er ook een monument aan wijden. Het monument heet 'De Oneindigheid', en dat past echt mooi bij dat veld. Omdat daar natuurlijk de mensen begraven liggen die ooit in Amsterdam begraven zijn, maar van wie we de identiteit niet meer weten."

De resten die op de Nieuwe Ooster zijn herbegraven zijn afkomstig van allerlei locaties in de stad waar ooit begraven werd. Zo liggen op de Nieuwe Ooster ook de skeletresten die vijf jaar terug werden aangetroffen in het Oosterpark. Ze kwamen tevoorschijn bij de bouw van een ondergrondse fietskelder achter het Metis Montessori Lyceum. Oosterbegraafplaats In het Oosterpark lag tussen 1864 en 1894 de Oude Oosterbegraafplaats. Ruim honderdduizend Amsterdammers lagen hier begraven. Iedereen dacht dat de laatste graven halverwege de vorige eeuw wel waren geruimd, maar dat bleek niet zo te zijn. Tot grote verrassing van stadsarcheoloog Ranjith Jayasena. "De verwachting was inderdaad dat alles was geruimd. Alleen kwamen we erachter dat dit specifieke terrein al sinds 1912 een sportveld was geweest van de school die er nu nog steeds staat. En voor de aanleg van dat sportveld hebben ze simpelweg de grafzerken weggehaald, grond gestort en een grasveldje gemaakt. En op die manier is eigenlijk dit laatste stukje begraafplaats ontsnapt aan de ruimingen."

De skeletresten uit het Oosterpark - het zou gaan om de resten van ruim 200 mensen - zijn eerst onderzocht, en liggen nu dus begraven op de Nieuwe Ooster. Waar ze met een monument worden geëerd.