Pand brandt volledig af op Ruigoord, geen gewonden

Een pand op Ruigoord is door een brand volledig verloren gegaan. Op het moment van de brand was er niemand aanwezig.

Het pand van zo'n acht bij acht meter groot is niet meer te redden, vertelt een woordvoerder van de brandweer. "We laten het daarom gecontroleerd uitbranden." Eind december was er ook een grote brand op het terrein: toen ging een loods verloren. Daar stonden decorstukken en twee oude stadsbussen, waar aan werd gewerkt. Na die brand werd een crowdfunding opgezet.

De rookpluimen van de brand van vanochtend zijn tot ver in de omgeving te zien. Deze video is genomen vanuit Zaandam: