Werkzaamheden Weteringschans van start: ''Een uitdagende plek om te werken''

De herinrichting van de Weteringschans tussen het Kleine-Gartmanplantsoen en het Weteringcircuit, inclusief de Museumbrug, is begonnen. De werkzaamheden duren tot de zomer van 2023 en worden in fases uitgevoerd. De straat wordt ingericht als fietsstraat, krijgt een rode kleur en de auto is straks te gast met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. De makers van het AT5-programma Het Verkeer nemen een kijkje bij de voorbereidende werkzaamheden.

AT5

Het is een zonnige dag en gezellig druk rondom de Weteringschans. De werkmannen zijn ondanks de hectische locatie vrolijk aan het werk. De hectiek van het voorbij komende verkeer is voor hen een flinke uitdaging. "Vooral met het uitgaanspubliek in de weekenden. Daar moeten we veel rekening mee houden. En met uit mijn hoofd 48 trams per uur die hier voorbij komen is dit een hele uitdagende werkplek'', vertelt toezichthouder Melvin van den Bos. ''Maar ik werk liever hier dan ergens op een industrieterrein'', voegt de kraanmachinist toe. Omgevingsmanager Wendy Schipper legt uit wat er allemaal gaat gebeuren op de Weteringschans en wijst naar de rijbaan. "Waar je nu nog een grijze rijbaan ziet met een fietsstrook, wordt ingericht als fietsstraat. Daarnaast komt er een betere doorstroming voor het openbaar vervoer en worden de haltes toegankelijker gemaakt, zodat deze ook voor gehandicapten geschikt zijn." Deze herinrichting maakt deel uit van het project Binnenring.

"Ik kan het alleen maar toejuichen." Vertelt een passerende fietser over de herinrichting. "Maar ja, ik zit ook op een fiets, dus misschien ben ik een beetje bevooroordeeld. Maar hoe auto luwer de stad, hoe beter." Een andere voorbijganger is ook enthousiast over de komende fietsstraat. "Helemaal geweldig. Het is hartstikke druk met het verkeer, dus dit is altijd beter voor de fietsers en hun veiligheid."

Quote "Moeten wij ons zorgen gaan maken over de geluidsoverlast voor de komende toetsweek?" een scholier van het barlaeus gymnasium

De werkzaamheden vinden onder andere plaats voor de deur van het Barlaeus Gymnasium. Ondanks dat scholieren tevreden zijn met de komende fietsstraat, zijn er ook zorgen over geluidsoverlast nu de toetsweek eraan komt. "Moeten wij ons zorgen gaan maken over de geluidsoverlast voor de komende toetsweek?" vraagt één van hen zich af in de kijkersvraag. Schipper antwoordt dat vanaf april de nieuwe trambaan wordt aangelegd, en dit zal inderdaad geluidsoverlast veroorzaken. Er is overleg met school en er wordt geprobeerd om de scholieren zoveel mogelijk aan de achterzijde van het gebouw de toetsen te laten maken. Schipper denkt wel dat de scholieren inmiddels wat gewend zijn met alle trams en geluiden zo midden in de stad, maar snapt de zorgen met een toetsweek voor de deur. Gasleidingen in het trottoir Voordat de herinrichting van de straat kan beginnen, worden er nu eerst voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Vanaf maandag 14 maart wordt er gewerkt aan de gasleidingen in het trottoir aan de oneven zijde op de Weteringschans tussen het Weteringcircuit en de Weteringstraat. En in het Eerste Weteringplantsoen gaat Waternet met de riolering aan de slag. Er is dan nog maar beperkt ruimte voor parkeren. Omleiding fietsers Op dit moment is er alleen een omleiding voor fietsers richting het Leidseplein. Zij worden omgeleid via de Zieseniskade. Vanaf april wordt al het doorgaande fiets- en autoverkeer omgeleid. In de week van 11 t/m 16 april worden ook de trams omgeleid. Naar verwachting zullen de werkzaamheden duren tot juni 2023.