Gratis pendelbusje voor bewoners Noord vanwege gescheurde brug

De gemeente laat een gratis pendelbusje rijden in de omgeving van de Marie Thomas Tonnonbrug in Noord. Die brug is vanwege scheuren al sinds februari dicht, waardoor de normale GVB-bussen meerdere haltes overslaan.

Het pendelbusje rijdt vanaf maandag 7 maart elke dag, tenminste twee keer per uur, tussen 07.00 en 19.00 uur. Er is geen dienstregeling met vaste vertrektijden. Er wordt een vaste route gereden tussen Lange Vonder en station Noord. "Bereikbaarheid van Noord en specifiek deze wijk heeft onze nadrukkelijke aandacht", schrijft wethouder Egbert de Vries (Verkeer) vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Op 19 februari 2022 is er naast de brug een tijdelijke pontonbrug voor voetgangers en bestuurders

van gehandicaptenvoertuigen in gebruik genomen. De Marie Thomas Tonnonbrug zelf zal voorlopig dicht moeten blijven, hoe lang dat zo blijft is nog altijd onduidelijk. Boten mogen ook nog steeds niet onder de brug door varen.

Quote "Bij de bouw van de brug is afgeweken van het ontwerp en minder wapening toegepast" egbert de vries, wethouder verkeer

Inmiddels is er meer bekend over het ontstaan van de scheuren. "Uit nader onderzoek blijkt dat er bij de bouw van de brug afgeweken is van het ontwerp en minder wapening is toegepast", schrijft De Vries. "Over de oorzaak en mogelijke aansprakelijkheid van de constructiefout (in casu het verschil tussen het ontwerp en de daadwerkelijke bouw) wordt nader onderzoek gedaan en kunnen we nu nog geen uitspraak doen." Er wordt nu gewerkt aan twee mogelijke manieren om de brug te versterken. De Vries zegt dat de gemeenteraad weer wordt geïnformeerd als daar meer informatie over bekend is.