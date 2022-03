Halsema: financiële banden Hermitage met Russische Staat het probleem, geen sprake van cancel culture

Dat zegt Halsema in het Gesprek met de Burgemeester in antwoord op de kritiek dat er sprake zou zijn van cancel culture. "Wij veroordelen niet het Russische volk, wij veroordelen ook niet de Russische cultuur. Daar gaat dit natuurlijk niet om", aldus Halsema vrijdagavond op AT5. "Wat niet kan, is het hebben van financiële relaties met Rusland. Daar ontstond echt een acuut probleem voor de Hermitage."

Donderdag maakte de Hermitage Amsterdam bekend alle banden te verbreken met de Hermitage in Sint Petersburg vanwege de oorlog in Oekraïne. Halsema: "Ik ben er trots op dat ze dat durfden. Tegelijk zie je de kritiek ontstaan dat het cancel culture zou zijn. Nee, het is geen kritiek op de Russische cultuur, maar financiële relaties met staatsinstellingen in Rusland, die kunnen er niet zijn."

Eerder deze week kwam het museum alleen nog met een verklaring dat ze afstand namen van het Russische optreden in Oekraïne. Maar daar kon het niet bij blijven, aldus Halsema. "Het probleem zit er in dat elk kaartje dat iemand koop om naar die tentoonstelling te gaan, dat daarvan een deel gaat naar het staatsmuseum in Sint Petersburg. En dat kan niet. Daarom moesten ze handelen."