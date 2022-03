Politiek NL V Khan (DENK): "Mensen hebben gewoon een auto nodig"

DENK richt zich tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen onder meer op de autobezitters in de stad. Volgens lijsttrekker Sheher Khan wordt een groot gedeelte van de Amsterdammers en ondernemers gedupeerd door het huidige beleid van het stadsbestuur.

Afgelopen week was DENK op de Dappermarkt. "En letterlijk iedereen die we aanspraken voelde ons toen we zeiden, wat vindt u nou van de verhoging van de parkeertarieven?", vertelt Khan in het AT5-programma Park Politiek. "Iedereen vindt het gewoon verschrikkelijk. Je wordt gewoon keihard geraakt in je portemonnee."

Hij vindt het onbegrijpelijk dat de parkeertarieven zijn verhoogd en dat het betaald parkeren werd uitgebreid naar delen van Noord en Nieuw-West. "Mensen hebben gewoon een auto nodig. Heel veel Amsterdammers zijn er van afhankelijk omdat ze naar hun werk moeten met de auto." Volgens Khan is de route naar werk vaak zo dat de fiets of het openbaar vervoer geen alternatief zijn. De lijsttrekker van DENK wijst er daarnaast op dat het openbaar vervoer de afgelopen jaren duurder is geworden. "Waardoor je denkt, het is tegen mijn belang in om het OV te nemen, want dat is gewoon veel duurder. Mensen maken gewoon een hele makkelijke berekening."

Het plan om dieselauto's in 2025 uit de stad te weren zorgt volgens hem voor 'mobiliteitsongelijkheid'. "Het verplaatsen naar andere delen van de stad is een recht dat elke burger heeft. Maar je wordt geraakt in je portemonnee. Er wordt geen alternatief aangeboden."

