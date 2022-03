Nieuwe peiling: D66 en GroenLinks verwikkeld in nek-aan-nekrace

Volgens de nieuwste peiling voor de gemeenteraadsverkiezingen gaat D66 nipt aan de leiding, gevolgd door GroenLinks. De verschillen zijn echter zo klein dat we kunnen spreken van een nek-aan-nekrace. De PvdA volgt op gepaste afstand op de derde plaats, meldt I&O Research .

Het onderzoeksbureau peilde de stemvoorkeuren van 965 respondenten uit Amsterdam en Weesp. Van die deelnemers geeft 16,7 procent aan op de partij van lijsttrekker Reinier van Dantzig te stemmen. 16,3 procent zegt voor GroenLinks te gaan en 12 procent voor de PvdA. Nieuwkomer Volt, dat in eerdere peilingen nog goed scoorde, lijkt wat weg te zakken (6,2 procent). Die partij kwam onlangs in opspraak vanwege de rel rond het geroyeerde Kamerlid Nilüfer Gündogan.

Van de respondenten geeft 15 procent aan nog geen eerste voorkeur te hebben. Van degenen die dat wel hebben zegt 17 procent nog niet helemaal zeker te zijn. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van GroenLinks.

Dat de verkiezingen waarschijnlijk uit zullen lopen op een nek-aan-nekrace tussen D66 en GroenLinks, bleek al uit eerdere peilingen. In een peiling die bureau OIS in opdracht van AT5 en Het Parool deed was GroenLinks nog nipt de grootste.