Man (21) krijgt drie jaar celstraf voor gefilmde steekpartij op Holendrechtplein

Een 21-jarige man die vorig jaar april samen met anderen iemand op het Holendrechtplein in Zuidoost aanviel, is gisteren door de rechtbank veroordeeld drie jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank ging het om poging tot moord.

Van de steekpartij gingen beelden rond op sociale media. Te zien was dat het slachtoffer met meerdere jongeren worstelde bij een schutting. Vervolgens kwam er iemand aanlopen aanlopen met een groot mes in zijn hand. Diegene stak meteen meerdere keren op het slachtoffer in. Het slachtoffer liep steekwonden op aan zijn borst, in zijn rug, onder zijn oksel, achter zijn oor, in zijn been en snijwonden in zijn arm.

Quote "Er is nog veel aan de hand. Die guy gaat plat. Hij gaat dood" snapchatbericht

Eerder op de dag had de 21-jarige man al berichten naar anderen gestuurd waaruit op te maken was dat hij het slachtoffer om het leven wilde brengen. "Er is nog veel aan de hand. Die guy gaat plat. Hij gaat dood", schreef hij via Snapchat. De door de rechtbank veroordeelde man gaf aan dat de berichten niet letterlijk opgevat moesten worden. Volgens hem was dit de manier waarop de jeugd van tegenwoordig communiceert als er sprake is van onenigheid. Ook zei hij dat niet hij, maar een voor hem onbekende man had gestoken. Verder zou het slachtoffer hem eerst in zijn knie hebben gestoken en zou de man het mes afgepakt hebben.

Quote "Tevoren heeft verdachte het plan opgevat om het slachtoffer te gaan doden" vonnis rechtbank

Maar volgens de rechtbank is hij samen met een medeverdachte wel degene geweest die het slachtoffer aanvallend en gewapend met een mes te lijf ging, terwijl het slachtoffer probeerde te vluchten. De rechtbank spreekt van een buitengewoon ernstig misdrijf. "Tevoren heeft verdachte het plan opgevat om het slachtoffer te gaan doden en ter plaatse is ernstig geweld op het slachtoffer toegepast. Verdachte mag van geluk spreken dat het slachtoffer niet aan zijn verwondingen is overleden." De 21-jarige man is tegelijkertijd ook veroordeeld voor een mishandeling van een taxichauffeur in november 2021. Hij had de taxichauffeur meerdere keren met zijn vuist op zijn hoofd geslagen. De rechtbank heeft de man naast de onvoorwaardelijke celstraf van drie jaar ook een voorwaardelijke celstraf van een jaar gegeven. Ook moet hij een behandeling volgen waarin hij leert om te gaan met zijn eigen agressie.

