Mobiele Eenheid moet opnieuw krakers uit pand bij Vondelpark halen

Het in januari gekraakte en door de politie ontruimde pand aan de Waldeck Pyrmontlaan in Zuid is opnieuw gekraakt. De Mobiele Eenheid probeert de krakers er opnieuw uit te halen.

Volgens een woordvoerder van de politie gaat het om een spoedontruiming op last van de officier van justitie. Ze zegt dat het pand, dat op steenworp afstand van het Vondelpark ligt, vandaag 'herkraakt' is. Er vliegt een politiehelikopter boven de buurt.

"We zijn helemaal klaar met rijke mensen die vaak meerdere panden in de stad bezitten"

De krakers, die rond 20.15 uur op het dak zaten, laten telefonisch aan AT5 weten weten dat ze al drie dagen in het pand zitten. Ze vinden dat de eigenaar het pand verder heeft laten 'verkrotten'. "We zijn helemaal klaar met rijke mensen die vaak meerdere panden in de stad bezitten."

Met de tweede kraakactie, op de dag van de Women's March, willen ze aandacht vragen voor FLINTA-personen. Dat is een afkorting voor Female (vrouwelijk), Lesbian (lesbisch), Intersex (interseksueel), Non-binary (non-binair), Trans (transgender) en Agender (gendervrij). "Zij hebben zonder eigen woning de keuze tussen in de kast blijven of gevaar lopen." De krakers willen daarbij ook de 'radicale geschiedenis' van Internationale Vrouwendag benadrukken.

Brandweer

Rond 17.30 uur werd leden van de Mobiele Eenheid gevraagd om bij het politiebureau aan de Johan Huizingalaan in Nieuw-West te verzamelen. De ontruiming is rond 19.30 uur begonnen. Ter assistentie is er rond 19.00 uur een ladderwagen van de brandweer opgeroepen.

Vorige week beantwoordde het stadsbestuur nog vragen van JA21 over de kraakactie die in januari plaatsvond. Het stadsbestuur bevestigde daarin dat de krakers toen illegaal bezig waren. "Ieder pand waar een eigenaar een concreet plan voor ingebruikname voor heeft wordt zo snel mogelijk ontruimd."

Buren

Verschillende buren gaven in januari ook aan dat ze het niet met de krakers eens waren. Het pand zou leeg hebben gestaan omdat de eigenaar in een juridische strijd met buren zit over de aanleg van een zwembad.