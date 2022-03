Drukte in ov problematisch voor mensen met beperking: "Soms durf ik niet op de pont"

"Als ik naar deze drukte kijk, dan krijg ik het snel benauwd", vertelt Jimmy, die een mentale beperking heeft, over de pont tussen het Centraal Station in Noord. "Als het te vol is durf ik er niet op te gaan. Dan laat ik twee ponten voorbij gaan. Ook als ik te laat thuis kom of te laat kom op de plek waar ik heen moet."

In het debat gingen de aanwezigen samen met de vier partijen in gesprek. Rick Brink, voorheen de officieuze minister van Gehandicaptenzaken, leidde het debat en had zijn eigen oplossingen ook al klaar liggen. "We moeten niet bang zijn dat aanpassingen heel veel geld kosten, laten we eerst eens kijken of we het slim kunnen aanpakken. Zo zou er gekeken kunnen worden of er op de pont een stilteruimte ingericht kan worden, net zoals je in de trein een stiltecoupé hebt."

In het debat gaven de partijen aan zeker iets te willen betekenen voor mensen met een beperking. Zo wil de VVD meer ervaringsdeskundigen inzetten, de PvdA streeft ernaar om onzichtbare beperkingen zichtbaar te maken en D66 wil dat de maximale wachttijd voor een rolstoel van twee weken naar 48 uur gaat.