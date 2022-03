Mantelzorgers in Amsterdam: praat mee!

Het intensief zorgen voor een ouder, partner, vriend of familielid die ziek is, een beperking heeft, psychisch kwetsbaar is of een verslaving heeft kan een grote impact hebben op je leven. De druk op mantelzorgers neemt toe door bezuinigingen, corona en personeelstekorten in de zorg. Heeft de stad deze groep zorgverleners wel goed in het vizier en krijgen zij voldoende ondersteuning? Vrijdag 11 maart om 20.00 uur gaan De Balie en AT5 in gesprek met mantelzorgers, experts en andere betrokkenen.

Ben je zelf mantelzorger en zorg je voor een ziek of psychisch kwetsbaar iemand in je omgeving? Vul dan deze korte vragenlijst in. Ontvang je juist zorg van een naaste? Zet jij je in voor mantelzorgers in de stad? Dan nodigen we jou uit om op deze avond te vertellen waar jij tegen aanloopt. Reserveer hier -gratis- tickets

Hoogleraar Marjolein Broese van Groenou zal deze avond vertellen hoe het ervoor staat met mantelzorgers in de stad. Ervaringsdeskundige Viroen Soebedar deelt zijn ervaring als jongere die intensief voor iemand zorgt. Daarnaast gaan ook raadsleden van de VVD, GroenLinks en DENK in debat over de rol van de Amsterdamse mantelzorger. Na afloop gaan we in groepjes in gesprek met de zaal, want ons onderzoek begint bij jou.

Onderzoek AT5 en De Balie Live Journalism

De komende maanden duikt AT5 samen met de onderzoeksredactie van De Balie Live Journalism in het leven van mantelzorgers in Amsterdam. Laat ons weten waar je tegenaan loopt en mail naar: [email protected]