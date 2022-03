Kale en Kokkie maken Calimero-bokaal voor Roger Schmidt

In de aanloop naar de finale van de KNVB-beker tegen PSV in de Kuip hebben supporters Kale en Kokkie alvast een Calimero-bokaal voor trainer Roger Schmidt gemaakt. Ze zijn er namelijk zeker van dat hij verder geen beker wint dit seizoen.

Volgens Kokkie gaat het om de meest mooie prijs die Schmidt in zijn hele leven gaat krijgen. Hij zal er volgens hem na de wedstrijd ook blij mee zijn. "Wat denk je zelf, als je net met 3-0 verloren hebt?"

Ze zijn niet tevreden over de wedstrijd tegen RKC die dit weekend plaatsvond, maar denken tegelijkertijd dat er nog geen reden tot grote bezorgdheid is. "Je poetst elke ploeg van het veld af op het moment dat je wil", zegt Kale. "Maar op de een of andere manier spreken dit soort ploegen niet tot de verbeelding. En dan krijg je dit soort geneuzel."