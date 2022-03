Tekort aan vrijwilligers door corona: ''Waarom zou je het niet doen?''

Vrijwilligersorganisaties in Amsterdam zijn hard op zoek naar nieuwe mensen. Door onder andere de coronacrisis is er namelijk een flink tekort aan vrijwilligers. De gemeente start daarom van 16 t/m 29 maart een campagne om Amsterdammers op te roepen vrijwilligerswerk te gaan doen.

De makers van Amsterdam Informeert bezoeken buurtcentrum de Bonte Kraai in Amsterdam Zuidoost. Het is rond 10:00 uur als de ouderen één voor één binnendruppelen in de grote zaal, waar vrijwilligers croissantjes uitdelen en koffie en thee inschenken. "Met deze moet je uitkijken, die is een beetje ondeugend", zegt een vrijwilliger grappend over één van de ouderen. Elke ochtend komen, voor een groot deel alleenwonende, ouderen hier samen. Met elkaar en met de vrijwilligers.

Yvette Albertszoon organiseert deze ochtenden voor ouderen, waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. ''We ontbijten hier samen met senioren, doen een stukje beweging en praten met elkaar.'' Albertszoon vertelt dat de vrijwilligersorganisatie door een lastige periode gaat. "We hebben natuurlijk de coronatijd gehad, waardoor een heleboel mensen hebben afgezegd. Andere mensen hebben weer een baan gevonden, dus het is een moeilijke periode."