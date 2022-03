Coentunnel weer open na ongeluk met meerdere voertuigen

De rechtertunnelbuis van de Coentunnel op de ring richting West was vanochtend afgesloten vanwege een ongeluk tussen meerdere auto's en een motor. Het verkeer vanaf Noord en de A8 werd omgeleid via de wisselbuis.

Het verkeer gaat inmiddels weer door de rechtertunnelbuis van de Coentunnel. Er is nog één rijstrook dicht. Zodra de werkzaamheden klaar zijn zal deze ook vrijkomen. Het ongeval gebeurde rond 09.00 uur en de bergingswerkzaamheden konden pas een uur later beginnen. Het vaststaande verkeer in de tunnel moest namelijk eerst worden weggeleid.