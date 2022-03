Alberts probeert SP weer uit dal te trekken: "We moeten er weer staan voor Amsterdam"

Een vertrokken wethouder wegens grensoverschrijdend gedrag, een aanvankelijke lijsttrekker die in opspraak raakte en marxistische jongeren die zich afsplitsten. De SP heeft weleens een rustiger aanloop naar de verkiezingen gekend, toch heeft lijsttreker en partijveteraan Remine Alberts vertrouwen in een goede uitslag.

"Wat ik merk in campagnetijd, dan sta je op de markt, praat je met mensen en die zeggen dan: waar heb je het over? Die houden zich daar niet mee bezig, het was eigenlijk allemaal heel erg intern", zegt Alberts in AT5's Park Politiek over de kwestie rond Tiers Bakker die de eer als lijsttrekker aan zichzelf hield, maar daarvoor gesteund werd door de groep die nu meedoet aan de verkiezingen met de Democratische Socialisten Amsterdam.



En afgelopen zomer was er nog de pijnlijke affaire rond Laurens Ivens, bijna acht jaar wethouder Wonen in die moest opstappen na ontoelaatbare appjes aan vrouwelijke medewerkers. "Niet oké", volgens Alberts die nog altijd in contact staat met Ivens.



"Ik denk dat die kwestie voor een heleboel personen teleurstellend en jammer is geweest, maar ook voor de stad. Want Ivens was wel een bijzondere wethouder Wonen wat dat betreft, hij heeft veel voor elkaar gekregen en daar ben ik ook hartstikke trots op."

Zelf heeft Alberts, die nu voor de SP statenlid is en daarvoor 20 jaar in de Amsterdams raad zat, niet lang hoeven nadenken over de vraag of ze weer bereid was om de kar te gaan trekken: "Er is niet gesmeekt, maar wel gevraagd: hoe zou jij er tegenaan kijken? Naar boven afgerond heb ik er misschien drie uur over nagedacht en gezegd: ik doe het gewoon weer."



Het hele gesprek zie je hieronder waarin het verder gaat over hoe de SP wil doorgaan met de strijd voor betaalbaar wonen door er onder andere voor te zorgen dat woningbouwverenigingen geen woningen meer mogen verkopen, en als ze dat al doen, alleen nog aan de gemeente.

