Politieke spelletjes #2: 30 Seconds

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Op 14, 15 en 16 maart mogen Amsterdammers naar de stembus. En dat betekent: heel veel politieke spelletjes. Maar hoeveel weten Amsterdammers eigenlijk van de gemeenteraad? Dat testen Marcel Bamberg en Luuk Dresen in het programma Politieke Spelletjes. Vandaag spelen we het spel 30 Seconds op het Anton de Komplein in Zuidoost.

In het programma worden gezelschapsspelletjes gespeeld met een politieke twist. In het spel 30 Seconds zijn alle woorden op de speelkaartjes gelinkt aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Een speler omschrijft wat er op het kaartje staat, de ander moet het juiste woord raden in, ja juist, 30 seconden. Het spel wordt gespeeld met toevallig passerende Amsterdammers, maar ook met wethouders of lijsttrekkers.