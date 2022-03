Hoogbejaarde vrouw opgelicht en bestolen van 2000 euro

Een hoogbejaarde vrouw uit Oost wordt in november van het afgelopen jaar opgelicht met een babbeltruc. Er wordt vervolgens 2000 euro opgenomen met de pas van de vrouw. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

De vrouw wordt op de avond van 13 november gebeld met de melding dat ze een nieuwe bankpas nodig heeft. Een zogenaamde ING-medewerker legt uit dat haar bankpas zal worden opgehaald. De vrouw zegt dat ze dit zelf met haar zoon wil regelen, maar de zogenaamde medewerker zegt dan dat de bank al contact heeft gehad met haar zoon.

De vrouw is gerustgesteld en denkt dat het allemaal in orde is. Kort daarna komt iemand de pas ophalen. Deze persoon knipt de bankpas door, maar waarschijnlijk heeft er dan al een wisseltruc plaatsgevonden. Kort daarna wordt er door in elk geval twee personen die op beeld zijn vastgelegd geld opgenomen met de pas en worden er meerdere betalingen verricht.

Vertrouwen ernstig beschaamd

"Binnen een paar uur verdwijnt er 2000 euro van de rekening van het slachtoffer", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Haar vertrouwen is ernstig beschaamd en het is heel naar dat ze dit op haar oude dag moet meemaken. We komen dan ook graag in contact met mensen die informatie hebben over de verdachten op de beelden."

De twee mannen naar wie de politie op zoek is, worden ervan verdacht betalingen met de pas te hebben gedaan. Of ze ook degenen zijn die de babbeltruc hebben uitgevoerd is niet duidelijk.