Vrouw (71) op klaarlichte dag van geld en gouden ringen beroofd in Nieuw-West

Een 71-jarige vrouw wordt in november van het afgelopen jaar op klaarlichte dag beroofd in Nieuw-West. Ze heeft net boodschappen gedaan en wil haar auto instappen, als twee mannen toeslaan. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week beelden van de twee verdachten.

De vrouw heeft op maandag 1 november rond 12.00 uur boodschappen gedaan aan de Willem Kraanstraat in Nieuw-West. Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe ze oversteekt. Achter haar zijn de twee verdachten te zien. Ze rennen achter de vrouw aan, lijken ook over te gaan steken maar wachten dan even. Vanachter een auto observeren ze de vrouw vervolgens.

Gouden ringen

Op het moment dat de vrouw haar auto in wil stappen, slaan de twee toe. Ze beroven de vrouw van haar portemonnee, waarin behoorlijk wat contant geld en drie gouden ringen zitten. "Het slachtoffer is een oudere vrouw en ze is erg ontdaan dat ze op klaarlichte dag is beroofd, terwijl het druk was op straat", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Wij willen dan ook graag weten wie hiervoor verantwoordelijk zijn. Heeft u informatie voor ons? Neem dan contact met ons op."