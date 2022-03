Nieuwe riolering en tramsporen op de Kinkerstraat: "Keihard kabaal horen we, vanaf 's ochtends vroeg''

Het Verkeer is weer terug op de Kinkerstraat. Op dit moment wordt er gewerkt op de kruising met de Bilderdijkstraat. De tramsporen en delen van de riolering worden vernieuwd en de tramhaltes worden toegankelijker gemaakt. Deze fase van de werkzaamheden heeft een behoorlijke impact op de buurt.

AT5

Er is veel lawaai op de Kinkerstraat. De werkmannen zijn met hun machines namelijk druk bezig met het slopen van de tramrails. Dit deel van de straat krijgt nieuwe tramsporen en ook delen van de riolering worden vernieuwd. Gelukkig hebben de meeste omwonenden begrip voor de situatie. "Vooral als we uitleggen dat de riolering vernieuwd wordt, zodat iedereen goed z'n toilet kan blijven doorspoelen", vertelt omgevingsmanager Baukje Cleveringa. ''De werkzaamheden aan het tramspoor maken behoorlijk wat herrie, dat is vervelend voor omwonenden en ondernemers. Maar gelukkig zijn we er snel mee klaar."

Slopen van het tramspoor op de kruising Kinkerstraat - Bilderdijkstraat

Quote "We willen ook met de tram, en ook naar de wc, dus het moet zo nu en dan" een buurtbewoner

De reacties van de omgeving zijn wisselend. Een buurtbewoner wordt elke ochtend geconfronteerd met de herrie. "Keihard kabaal horen we hè, vanaf 's ochtends vroeg. We hebben er natuurlijk wel een brief over gekregen maar die heb ik nog niet gelezen", lacht hij schuldbewust. Een van de horeca-ondernemers baalt behoorlijk van alle opbrekingen voor de deur. "We hebben minder gasten helaas, er is veel overlast en lawaai. De tram komt ook niet meer, dus die potentiële gasten, die eigenlijk normaal gesproken voor de deur stoppen, lopen we nu mis." Een buurtbewoner van de Bilderdijkkade is, ondanks dat hij nu een heel parcourtje moet afleggen, een stuk optimistischer over alle werkzaamheden. "Ik vind het eigenlijk wel indrukwekkend om te zien. Het is wel even onhandig natuurlijk, maar zo is het. We willen ook met de tram, en ook naar de wc. Dus het moet zo nu en dan."

Omdat de Kinkerstraat een belangrijke winkelstraat is en er veel verkeer is, moet de klus snel geklaard worden. Dit betekent dat er van maandag t/m zaterdag tussen 7:00 en 22:00 uur gewerkt wordt. Soms wordt er ook op zondag gewerkt en in de nacht. Dat zijn lange dagen, ook voor de werkmannen. Een van hen vertelt vanuit zijn cabine dat hij dagen van twaalf uur maakt en heeft zijn schoenen er inmiddels maar bij uitgetrokken. Op zijn sokken boort hij de oude tramsporen in stukken, in hoog tempo.

De werkman vanuit zijn cabine

Omleidingsborden De kruising Bilderdijkstraat Kinkerstraat is tot 4 april afgeloten. Auto-en fietsverkeer wordt omgeleid via de gele omleidingsborden. Ook de trams kunnen er niet langs en rijden via een omleiding. Tram 3 rijdt weer vanaf 4 april, maar lijn 17 en 7 rijden de route pas weer vanaf februari 2023. De totale werkzaamheden in de Kinkerstraat duren tot eind juni 2023.