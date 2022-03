Nieuwe peiling: GroenLinks net groter dan D66, VVD volgt als derde

Opnieuw blijkt uit een peiling dat GroenLinks en D66 vermoedelijk de twee grootste partijen in de stad worden. Dit keer gaat het om een peiling van Kantar Public. GroenLinks zou net wat groter worden dan D66. De VVD zou de derde partij van de stad worden.

Volt scoort ten opzichte van eerdere peilingen slecht. De partij, die in Amsterdam voor het eerst mee zou doen, zou drie procent van de stemmen krijgen. In februari zou Volt volgens een peiling van bureau OIS nog 12 procent van de stemmen krijgen en daarmee de derde partij van de gemeenteraad worden. Een vierpartijenmeerderheidscollege leek toen alleen mogelijk als Volt zou meedoen, maar uit deze peiling blijkt dat dus niet.

Kantar Public deed in het hele land onderzoek. In totaal deden er 27.571 stemgerechtigden mee. In Amsterdam ging het om 1211 respondenten. Benadrukt dat de peilingen op eigen initiatief en onafhankelijk uitgevoerd zijn. "Dat betekent dat er geen (politieke) partij betaald heeft voor het uitvoeren van dit onderzoek."

De gemeenteraadsverkiezingen vinden op 16 maart plaats.