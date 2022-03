Stad NL V Sofia is gevlucht uit Oekraïne: "Ik maak me elke dag zorgen"

De 26-jarige Sofia Abdurakhmanova kwam vorige week aan in Amsterdam. Ze vluchtte vanuit Oekraïne en kwam terecht in de Jordaan. "Ik had alleen een rugzak bij me en had weinig tijd om mijn spullen te pakken. Nu heb ik heimwee".

Via de website Share My Home vond ze een etage in de stad. Tim Scheerboom en zijn vriendin besloten via het platform hun tweede woning aan te bieden voor vluchtelingen. "Het is fijn dat we die mogelijkheid hebben kunnen bieden en uiteindelijk hoop ik dat het iets van verlichting geeft voor Sofia's situatie."

Quote "Als het luchtalarm ging, moesten we naar een schuilkelder" Sofia Abdurakhmanova, Vluchteling Oekraïne

Sofia is blij met het appartement en alle steun, maar emotioneel gaat ze door een rollercoaster. "Het is zo moeilijk om je leven op te geven en niet te weten voor hoe lang." Ze moest een lange weg afgaan voordat ze in Nederland terecht kwam. "Het voelt onwerkelijk. Ik kon geen angst voelde, voelde alleen maar een shock."

Sofia en Tim

Ze kende angstige moment in Oekraïne. Zo ging het luchtalarm vaak af en moest ze schuilen in de schuilkelders. "Het is eigenlijk een soort kelder. Er staat niks in en het is koud. Vaak is er niet eens water." Scheerboom is van mening dat iedereen iets kan doen voor de vluchtelingen. "Het minste wat je kan doen is je thermostaat lager zetten. of helpen in opvangcentra of geld doneren".

Voorlopig blijft Sofia in Amsterdam, maar haar familie verblijft nog altijd in Oekraïne. Ze zijn naar de bergen gevlucht waar het veiliger is. Sofia is blij dat ze veilig zijn, maar maakt zich nog dagelijks zorgen. "Ik spreek ze dagelijks en kijk de hele tijd het nieuws om te checken of nog alles oké is."