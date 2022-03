Eigenaar Sami Bar-On van koosjer restaurant HaCarmel overleden

Sami Bar-On, de eigenaar van restaurant HaCarmel is overleden. Zijn restaurant aan de Amstelveenseweg kwam in de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege vernielingen en bedreigingen.

Bar-On is tijdens een vakantie in Israël overleden.

Het koosjere restaurant was de afgelopen jaren meerdere keren het mikpunt van aanslagen en werd daarnaast constant telefonisch bedreigd. In januari 2020 werd er een verdacht pakketje gevonden. Dit bleek uiteindelijk een nepbom te zijn. Ook is er in mei datzelfde jaar een ruit ingeslagen en is de Israëlische vlag aan het pand in brand gestoken. De zaak is daarnaast meerdere keren beklad en sinds juni 2021 begonnen de bedreigende telefoontjes. Ondanks dat alles bleef Bar-On strijdbaar en hield hij de zaak open.

De 32-jarige Syriër Saleh A. is in juni 2021 veroordeeld tot een celstraf van ruim een jaar en tbs met dwangverpleging voor vernieling en opzettelijke brandstichting van de zaak in mei 2020. In november 2021 werd een 18-jarige man opgepakt voor bedreiging van het restaurant.