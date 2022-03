'Brasapark' op Gaasperdammertunnel geopend: "Naam komt echt vanuit de mensen"

Het nieuwe park dat is aangelegd op de Gaasperdammertunnel is vanmiddag officieel geopend. Er is gekozen voor de naam Brasapark. Brasa betekent omhelzing of knuffel in het Surinaams.

Het park moet voor de verbinding zorgen tussen het Nelson Mandelapark en het Gaasperpark. De naam is bedacht door de in december overleden Roy Ristie. Hij stond bekend als een zeer betrokken en bevlogen inwoner van Zuidoost.

"Met Brasapark krijgt Zuidoost een prachtig park met een warme naam, die voor veel mensen mooie en emotionele herinneringen oproept", aldus wethouder Jakob Wedemeijer van Openbare Ruimte en Groen. "Het is mooi dat deze naam echt vanuit de mensen in Zuidoost is gekomen en ik hoop dat veel Amsterdammers een kijkje komen nemen in het Brasapark.”

De officiële opening is gedaan door de wethouder en stadsdeelbestuurder Dirk de Jager. Zij onthulden een kunstwerk van de naam van het Brasapark, gemaakt door Streetart Frankey. Het park is drie kilometer lang en 65 meter breed. Hierdoor komt er in een keer 190.000 vierkante meter groen bij in de stad. De invulling van dat groen wordt momenteel vormgegeven.

Betrokkenheid

"We zijn bezig met een grote stedelijke vernieuwingsoperatie", legt stadsdeelbestuurder Dirk de Jager uit. "Ik verwacht dat Brasapark de komende jaren een begrip wordt in Amsterdam. Een park dat geliefd gaat worden. De voortekenen zijn goed. Tijdens de participatie bleek al dat duizenden inwoners zich betrokken voelen bij dit bijzondere park. Deze mensen zien we straks ongetwijfeld terug in het park. Sowieso zijn alle Amsterdammers natuurlijk welkom.”