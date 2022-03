Huurbaas wilde Russische Aleksandra uit huis zetten: "Dacht al aan verhuizen"

"Het huidige huurcontract tussen jou, als een Russisch staatsburger, en ons, de eigenaar van het appartement, zal beëindigd worden." Het is een zin uit een mailtje dat Aleksandra voorleest. In het mailtje dat van 28 februari dateert, leest ze dat de huurovereenkomst een dag later opgezegd zal worden.

Aanvankelijk raakte ze in paniek: "Ik vroeg me niet eens af of hij gelijk had", blikt Aleksandra terug. "Ik was alleen maar bezig met wat ik moest regelen, ik dacht al aan verhuizen." Dat veranderde nadat ze het nieuws met vrienden en collega's deelde. "Zij twijfelden of dit legaal was. Toen pas bedacht ik me: volgens mij mag hij dit niet doen."

Incidenten

De juridische hulpverlening die Aleksandra besloot in te schakelen zou later bevestigen dat ze inderdaad in haar recht stond om in het appartement te blijven. Aleksandra was opgelucht: "Ik hoefde niet veel te bewijzen. De wet is sterk, veel sterker dan de redenen die mensen hebben voor haat en discriminatie."

In Amsterdam zijn er de afgelopen dagen meer incidenten geweest waar Russische personen of organisaties het slachtoffer waren. Maandagochtend werden de ramen van supermarkt Prieel Russia ingegooid. Een dag later werd een Russisch-Orthodoxe Kerk beklad met het Z-teken, dat gebruikt wordt door mensen die voor de Russische inval zijn.