Stad NL V De Straten viert de heropening van de nachtclubs in de Handboogstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we in de Handboogstraat in het Centrum.

De afgelopen twee jaar was het onnatuurlijk stil in de Handboogstraat. Maar sinds de opening van de nachtclubs op 12 februari bruist deze straat weer als vanouds. Hein heeft zijn portie nachtcultuur vroeger wel gehad maar hij is er nog lang niet op uitgekeken. Hij neemt ons mee naar zijn appartement op de derde verdieping en vertelt ons over zijn twee grote liefdes: de RoXY en de Berghain. Op het dakterras van Hein hebben we een prachtig uitzicht over de hele stad.

Een verdieping lager kloppen we aan bij Omar, een student politicologie uit Sarajevo. Hij heeft, in tegenstelling tot Hein, nog maar weinig ervaring met het Amsterdamse nachtleven. Omar is fotograaf en legde in Bosnië dagelijkse taferelen vast waar hij iets moois in zag.

We laten Hein en Omar kennismaken met hun buren bij de Disco Dolly. Mede-eigenaar Pim Evers vertelt ons over de geschiedenis van de nachtclub en stelt ons voor aan de koningin van de Dolly: toiletjuffrouw Gerdien. Gerdien is meer dan alleen toiletjuffrouw en we bedanken haar namens alle uitgaande Amsterdammers voor haar harde werk.