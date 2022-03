Oekraïense vluchtelingen komen aan in RAI: "Kunnen geen woorden vinden om dit te beschrijven"

In de RAI opende vandaag het centraal opvangpunt voor vluchtelingen uit de oorlog in Oekraïne. Hier kunnen de vluchtelingen die in Amsterdam aankomen een aanvraag doen tot registratie, en zo nodig, een opvangplek krijgen. De vluchtelingen zijn emotioneel: "Het is heel moeilijk. We kunnen geen woorden vinden om dit te beschrijven. We wachten gewoon tot het stopt."

Oekraïense vluchtelingen die in Amsterdam aankomen, worden vanaf vandaag als eerste opgevangen in de RAI. Vanuit de RAI worden de Oekraïnse vluchtelingen wanneer nodig doorgestuurd naar diverse opvanglocaties in de stad en daarbuiten.

"We zijn nu in een goede situatie als we het vergelijken met de mensen die moeten bevallen in schuilkelders, parkeergarages en metrostations"

Een zwanger stel had een zware reis achter de rug: "Het was eng, we hebben vijf dagen in de auto gezeten en we reden van stad naar stad voor het geval dat ik tijdens de reis zou bevallen. We zijn nu in een goede situatie als we het vergelijken met de mensen die moeten bevallen in schuilkelders, parkeergarages en metrostations. We hebben heel veel geluk dat wij dat niet hoeven."

Veel Oekraïners moesten bijna alles achterlaten en maken zich zorgen over hun familie en vrienden die nog in Oekraïne zijn. Een Oekraïnse vrouw heeft haar man achter moeten laten: "Mijn man is in Oekraïne gebleven. Hij werkt als vrijwilliger en helpt andere mensen die gebleven zijn. Hij verkeert helemaal niet in veiligheid. Überhaupt is iedereen die gebleven is in Oekraïne totaal niet veilig."

Rode kruis

Het was vandaag een komen en gaan van busjes van het Rode Kruis die groepen Oekraïners ophaalden van het Centraal station. Twee vrijwilligers van het Rode Kruis brachten verschillende gezinnen naar de RAI : "Ze komen natuurlijk aan in een hele vreemde omgeving die ze niet kennen. en ze weten eigenlijk niet wat er met hun gaat gebeuren."