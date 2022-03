Groot onderhoud Middenmeer van start: "Een uitdaging zijn de vele gezinnen die hier wonen"

De komende vijf jaar staat er veel te gebeuren in de wijk Middenmeer Noord. De openbare ruimte gaat flink op de schop, er wordt een warmte distributienet aangelegd en de Linnaeuskade wordt ingericht als fietsstraat. Daarnaast wordt het groen in de wijk opgeknapt. De makers van Het Verkeer nemen een kijkje bij de werkzaamheden.

Het gehele project gaat maar liefst vijf jaar duren. "We pakken de wijk grootschalig aan, wat echt wel een impact op de wijk heeft. Maar dan hoeven we daarna voorlopig niet meer terug te komen'', aldus Ebbeling.

Van de Linnaeuskade is qua bestrating weinig meer over. De straat heeft nu meer iets weg van een grote zandbak, waarin hard gewerkt wordt aan het vervangen van kabels en leidingen en het inrichten van een fietsstraat. Er wordt gewerkt van kruising naar kruising, en van straat naar straat, vertelt omgevingsmanager Sjors Ebbeling. "Eén van de uitdagingen hierbij zijn de vele gezinnen die hier wonen, en de scholen in en om de wijk."

Volgens Ebbeling zijn de buurtbewoners blij dat de werkzaamheden van start zijn gegaan. "Mensen hebben zelf ook door dat het echt nodig is." Maar de werkzaamheden zullen wel voor overlast zorgen, zo ook voor hondenbezitters. "Wij gingen altijd met onze hond de Linnaeuskade in, en dat kan nu eigenlijk niet meer'', vertelt een meneer die samen met zijn hond een ommetje langs het water maakt.

Aan optimisme ontbreekt het gelukkig niet in deze wijk. Een voorbijganger vindt de duur van de werkzaamheden dan ook geen probleem. "Als we iets willen doen, moeten we het goed doen. Als het iets langer duurt, komt dat alleen maar ten goede van deze mooie omgeving. En het kan altijd erger, de Piet Hein Tunnel is langer dicht."