Groep jongens overvalt bezorger in Noord en neemt bestelling mee

Een bezorger van een eethuis in Noord is vanavond het slachtoffer geworden van een overval. De overvallers gingen er met de bestelling die hij moest bezorgen vandoor.

Dat gebeurde op het Banneplein. Hij fietste daarna door naar het eethuis aan de Gare du Nord. Meerdere politiewagens kwamen op de melding af.

Volgens een politiewoordvoerder ging het om een 'grote groep jongens'. Er zijn geen wapens gezien. Ze vroegen wel om geld, maar hebben uiteindelijk alleen het eten meegenoemen.

Agenten hebben nog in de omgeving gezocht, maar ze hebben niemand meer aangetroffen. Wel wordt er nog gekeken of er beveiligingscamera's in de buurt hangen.