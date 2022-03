'Zeer grote zorgen' bij wethouder over toekomst opvang ongedocumenteerden

Wethouder Rutger Groot Wassink (Vluchtelingen) is bezorgd over de opvang van ongedocumenteerden in de toekomst. Hij is tevreden met de huidige werkwijze, maar in de toekomst is het de bedoeling dat alle, vaak uitgeprocedeerde, asielzoekers die zich melden in de opvanglocaties vertrekken uit Nederland.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft hij dat hij zich 'zeer grote zorgen' maakt. "In het

nieuwe regeerakkoord staat geschreven dat de LVV wordt uitgebreid naar een landelijk netwerk, waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Onduidelijk is nog hoe deze formulering geïnterpreteerd en verder ingevuld gaat worden."

Niet meer melden

De LVV is een afkorting voor een landelijke vreemdelingenvoorziening. De opvanglocaties voor ongedocumenteerden in de stad worden ook zo gezien. "De formulering over de LVV in combinatie met strafbaarstelling is erg problematisch", vindt Groot Wassink. "We vrezen dat ongedocumenteerden zich niet meer zullen melden als de LVV wordt teruggebracht tot opvang voorafgaand aan vertrek uit Nederland."

Op dit moment hebben de asielzoekers zonder verblijfstatus namelijk meerdere opties. Ze kunnen, soms opnieuw, proberen een legale status te krijgen of terugkeren naar het land van herkomst. Samen met een zogenoemde casemanager werken ze aan een van de opties. Groot Wassink vreest dat aanpassing van deze werkwijze juist leidt tot lagere terugkeercijfers, meer mensen op straat, grotere (gezondheids)risico's en verstoring van de openbare orde.

Uitgestroomd

Er zijn nu acht opvanglocaties voor ongedocumenteerden. Begin februari waren er 688 vreemdelingen die van die opvang gebruik maakten of gebruik hadden gemaakt. Er zijn in totaal 355 mensen uitgestroomd. 76 van hen zijn teruggekeerd naar het land van herkomst, een veilig land of ze kregen een verblijfsvergunning. 30 van die 76 kregen na een herhaalde asielaanvraag alsnog een verblijfsvergunning.

Nog 98 andere mensen zijn naar het asielzoekerscentrum gegaan en zijn nog in afwachting van

besluitvorming over hun aanvraag of vanwege uitstel van vertrek. 146 mensen zijn op eigen initiatief met onbekende bestemming vertrokken of de opvang is voor hen beëindigd, omdat zij geen medewerking verleenden aan het begeleidingstraject.