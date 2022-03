Maatregelen tegen vooroordelen in de zorg: medewerkers getraind en tolken ingezet

Amsterdam gaat de strijd aan met vooroordelen in de zorg. Er ligt een initiatiefvoorstel klaar dat moet leiden tot nieuwe richtlijnen voor zorginstellingen en medewerkers. Een van de aanjagers is raadslid Ayşegül Kiliç (DENK). Zij verloor haar moeder na een onjuiste diagnose van de huisarts. Volgens Kiliç ingegeven door - bewust of onbewust - racisme.

Zo'n vijftien jaar geleden ging de moeder van Kiliç met klachten naar de huisarts. "Mijn moeder is een bekeerlinge zonder migratieachtergrond. Ze gebruikte gewoon haar meisjesnaam. Ze ging op gegeven moment veelvuldig naar de huisarts omdat ze heel veel klachten had. Haar klachten waren van dien aard dat je als arts zou denken dat er een vervolgonderzoek moet komen. Maar hij kwam met de volgende diagnose , wat overigens geen diagnose is: 'U mist uw vaderland'. En dat is natuurlijk heel raar."

Want de moeder van Kiliç droeg dan wel wel een hoofddoek, ze was gewoon Nederlandse. Maar het ergste is dat de klachten door de huisarts niet serieus werden genomen. Pas een jaar later volgt de goede diagnose. De moeder van Kiliç heeft uitgezaaide borstkanker. Een maand later overlijdt ze.