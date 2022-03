Politieke spelletjes #3: 4 op een rij

De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de deur. Op 14, 15 en 16 maart mogen Amsterdammers naar de stembus. En dat betekent: heel veel politieke spelletjes. Maar hoeveel weten Amsterdammers eigenlijk van de gemeenteraad? Dat testen Marcel Bamberg en Luuk Dresen in het programma Politieke Spelletjes. Vandaag spelen we in de derde aflevering het spel vier op een rij op de Magere Brug.

In het programma worden gezelschapsspelletjes gespeeld met een politieke twist. In het spel 4 op een rij wordt er gespeeld met de logo's van de politieke partijen van de gemeenteraadsverkiezingen op de spel steentjes. Na afloop wordt er gekeken of deze vier partijen samen een coalitie zouden kunnen vormen. Het spel wordt gespeeld met toevallig passerende Amsterdammers.

De Amsterdammer laat ook zijn of haar, soms ongezouten, mening horen over de stad tijdens het spelen van de spelletjes. Op de vraag wat je belangrijk vindt in de stad reageert een deelnemer: "Ik vind dat de fietsers te veel vrijheid in Amsterdam hebben. Dat zal wel niemand met mij eens zijn. Ze fietsen dwars door het rode licht, van links naar rechts over de weg en de stoep. Ik moet mij aan de regels houden dus dan moeten zij dat ook."