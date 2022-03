De krachten gebundeld: Groenen Basis Piraten gaat voor drie zetels in de raad

"Als de Groenen Basis Piraten staan we voor een Mokum van morgen. Dat is een groene stad, met goede basisvoorzieningen zoals armoedebestrijding, volkshuisvesting, goede zorg en goed onderwijs", verklaart Matthijs Pontier, de gekozen lijsttrekker van de partij. Andere speerpunten zijn een basisinkomen voor elke Amsterdammer, actieve participatie van burgers, en het waarborgen van digitale privacy.

"Het enige wat ik kan bedenken is dat er ergens bij de programmacommissie een zinnetje stond dat er goedkoper OV binnen de ring moest komen, maar dat moest natuurlijk juíst goedkoper ov door de hele stad zijn. Want de mensen buiten de ring hebben vaak wat minder te besteden en zijn afhankelijker van het ov", zegt Pontier. Op de vraag hoe lang het duurde voordat ze het erover eens werden, lacht de groep weer. "Nou, ik zei het en toen stemde iedereen in."

Meningsverschillen hadden de drie nauwelijks tijdens de onderhandelingen. "Ons verhaal is niet smeuïg", lacht Van Zwoll, de nummer twee van de lijst. Delsing, de nummer drie, is het hier volledig mee eens. Volgens haar is het juist een goede zaak dat partijen proberen een samenwerking aan te gaan in het belang van de stad.

Voor de mens

"Wat ik het fijnst vind is dat we niet zo'n ego-partij zijn", verklaart Delsing. Volgens haar zou vooral de afstand tussen de burger en het stadsbestuur verkleind moeten worden. "De mensen van Amsterdam, als ze initiatieven hebben, kunnen ze het ambtelijk apparaat vrijwel niet bereiken." En dat is zonde, vindt ook Van Zwoll. "Wij Nederlanders zijn avontuurlijk. We kunnen heel veel bedenken en geef mensen de kans daarvoor want dan gaan er mooie dingen gebeuren."

Pontier is er zeker van dat de Groenen Basis Piraten in de gemeenteraad zal komen. "Het ging op eigen kracht eigenlijk al zo goed als lukken en nu hebben we de krachten gebundeld. Dus nu gaat het natuurlijk heel makkelijk lukken. Nu is het vooral de vraag hoe groot we worden."

En dat worden minimaal drie zetels in de raad en één in elk stadsdeel, denkt Pontier. De nummer twee van de partij, Reina van Zwoll, doet er nog een schepje bovenop: "Ik ga gewoon voor vier. Ja hoor."