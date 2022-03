GroenLinks versus D66: "Ik wil helemaal niet graag huizenbezitters pesten"

Beide lijsttrekkers, Reinier van Dantzig (D66) en Rutger Groot Wassink (GrL), vinden van wel. In de laatste Park Politiek voor de verkiezingen gaan zij met elkaar in debat.

"Het is natuurlijk belangrijk als je straks gaat kiezen", zegt Van Dantzig die beaamt dat als het gaat om het klimaat en om kunst en cultuur de partijen elkaar weinig ontlopen. "Maar de grote verschillen zitten natuurlijk op de woningmarkt. Groot Wassink wil nul koopwoningen bijbouwen. Wij zeggen: ga evenwichtig om met belastingen en GroenLinks wil de OZB draconisch verhogen. En In plaats van heel veel bouwen, moet er van GroenLinks heel veel geld naar het oprichten van een hele grote eigen woningcorporatie."

Volgens Groot Wassink zit er op de woningmarkt inderdaad een verschil, omdat zijn partij niet wil tornen aan de sociale woningbouw. "Maar ook op het gebied van armoede. D66 kiest er gewoon voor: er moet niet meer geld naar armoedevoorzieningen, terwijl wij zien dat heel veel mensen in de stad het moeilijk hebben. Dus ja, wij vinden dat we de welvaart beter moeten verdelen, wat verwacht je van een wethouder Sociale Zaken van Groen-Links", aldus Groot Wassink.

Volgens Van Dantzig wordt dat straks eerder "een wethouder Belastingverhogingen", maar volgens de GroenLinks-leider valt dat wel mee: "Als je kijkt naar de OZB, die hebben we de afgelopen periode iets verhoogd. Dat gaat niet over spannende bedragen, die is nog altijd de helft van die bijvoorbeeld in Amstelveen. Het is helemaal niet zo dat ik huizenbezitters graag wil pesten, maar als het gaat om waar halen wij belasting vandaan om verstandige dingen te doen voor deze stad, ja, dan ben ik voor betaald parkeren in de hele stad, ook de parkeervergunningstarieven, ik vind dat die nog wel wat hoger kunnen en ook de OZB mag uiteindelijk best iets hoger."

Het hele debat bekijk je hieronder waarin de lijsttrekkers ook een aantal dilemma's krijgen voorgelegd. Wie hun voorkeur bijvoorbeeld heeft, Partij voor de Dieren-lijsttrekker Johnas van Lammeren of Claire Martens van de VVD? En of ze van volkoren of van gewone pasta houden.