Slotpeiling: strijd om de grootste lijkt te gaan tussen GroenLinks, D66 en PvdA

GroenLinks, D66 en de PvdA maken woensdag alledrie kans om de grootste te worden in Amsterdam. Dat blijkt een peiling van onderzoeksbureau OIS in opdracht van AT5 en Het Parool. JA21 wint fors en zou uitkomen op 9% van de stemmen.

In de laatste peiling voordat maandag de stembussen opengaan, komt GroenLinks nipt als grootste uit de bus met 14% van de stemmen, op de voet gevolgd door D66 en PvdA met beide 13%. GroenLinks zou met deze uitslag wel flink minder stemmen krijgen dan in 2018.

Vooral de opkomst van de PvdA is opmerkelijk; in voorgaande peilingen leek de strijd vooral te gaan tussen GroenLinks en D66. Na een jarenlange daling in de kiezersgunst zou de PvdA weer eens kunnen stijgen in populariteit in Amsterdam.