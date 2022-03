Alexander hielp zijn ouders vluchten uit Oekraïne: "Blij dat ze nu veilig zijn"

De reis was zwaar en lang, zeker voor Alexanders ouders die op leeftijd zijn. Ze zijn nog aan het bijkomen, maar ondertussen overheerst het gevoel van veiligheid. "Wij voelen ons erg goed, we zijn in veiligheid", vertelt Alexanders vader. "We maken ons wel zorgen om onze zonen die daar zijn gebleven om het land te verdedigen."

Alexander bracht ook zijn schoonzus, haar kinderen en haar ouders in veiligheid. Met behulp van connecties in de stad regelde hij een onderkomen voor ze. In Kiev bleven zijn broers achter, waarvan er één kolonel is in het Oekraïense leger. De ander is ook achtergebleven om te vechten tegen de Russen. Sinds de uitbraak van de oorlog staat de tv in het huis van Alexander daarom onafgebroken aan, zeker toen zijn ouders ook nog niet in veiligheid waren.

Drama

Hij is blij dat er nu een deel van de familie veilig is, maar zijn gedachten zijn nu bij de achterblijvers. "Natuurlijk zijn er nog vele familieleden van ons nog daar", legt hij uit. "We weten niet wat er met hen kan gebeuren. Met onder andere mijn broers en vele mannen. En in het algemeen met de mensen daar. Wanneer er kinderen sterven maakt het niet uit of het mijn familie is. Het is een drama voor iedereen. We zitten nog steeds in deze verschrikkelijke situatie en we zijn nog steeds gestrest en bezorgd."