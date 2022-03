Zeven politieke partijen ondertekenen akkoord voor actief bestrijden moslimhaat

Het Islamitische Akkoord dat is opgesteld door verschillende islamitische organisaties is door zeven politieke partijen ondertekend. In het akkoord roepen de organisaties de partijen op om actief moslimhaat te bestrijden.

Het akkoord is vandaag ondertekend in de Blauwe Moskee door de Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks, Volt, ChristenUnie, BIJ1 en de Partij voor de Dieren. Met het tekenen van het akkoord erkennen de partijen moslimdiscriminatie en beloven zij actie daartegen te ondernemen.

In het akkoord dat is opgesteld door onder andere de Blauwe Moskee en Stichting Al Houda staat dat het politieke klimaat ten aanzien van Nederlandse moslims de afgelopen twee decennia is verhard. Ook krijgen moslims en islamitische organisaties in toenemende mate te maken met discriminatie, bedreigingen, intimidatie en zelfs geweld.