Tienduizenden vlaggetjes in de grond op coronaherdenking: "Omdat we ze niet vergeten"

In de Bogortuin in Amsterdam werden vandaag witte vlaggetjes in het gras gezet als aandenken aan de coronacrisis. Uiteindelijk komen er tienduizenden vlaggetjes te staan, die elk symbool staan voor een overleden slachtoffer van het coronavirus. "We laten de maatregelen los, maar de mensen die overleden zijn komen nooit meer terug."

AT5

Ongeveer vijf mensen zitten op hun knieën in het gras. Ze prikken de kleine, witte vlaggetjes in rechte lijnen in de grond. De herdenking is opgezet door de Stichting Protect Everybody. "Als ik naar de vlaggetjes kijk, denk ik aan mijn moeder", zegt Berthe van Soest van de organisatie. "Één week voor ze haar prik zou krijgen, overleed zij aan corona." "Ik denk aan papa", zegt Aleksandra Gil. "En dat zijn dood niet voor niets is geweest, omdat hij wordt herdacht."

Aleksandra's vader moest naar het ziekenhuis voor een behandeling voor longkanker. Daar liep hij corona op en dat werd hem fataal. "Het heeft tien dagen geduurd", zegt ze. "We hebben geen afscheid van hem kunnen nemen in het ziekenhuis. Bij het laatste telefoontje zei hij wel dat hij van ons houdt en dat we er voor elkaar moesten zijn." Tekst gaat verder onder informatieblokje.

De stichting zet in totaal 35.000 vlaggetjes neer. De initiatiefnemer van de actie laat weten dat op moment van bestellen het CBS 35.000 coronadoden schatte. In dit aantal zijn de door medici vastgestelde coronadoden meegenomen en de oversterfte. De verwachting van het CBS is ondertussen verder opgelopen naar boven de 40.000.

"Ik vind het een mooi gezicht dat we zo aan mensen kunnen laten zien wat die cijfers die je steeds leest betekenen", zegt Aleksandra. "Het zijn mensenlevens." Minuut stilte Om 16.00 uur is het monument officieel geopend met een aantal speeches en een minuut stilte. Een aantal mensen legt bloemen in het midden van een aantal brandende kaarsen. Berthe: "Omdat we ze niet vergeten. Ze zijn nog aanwezig, en we rouwen om ze."