Treinverkeer stilgelegd vanwege vrachtwagen die onderkant spoorbrug ramt

De vrachtwagen was te hoog voor de onderdoorgang van 3.2 meter. Daardoor kwam deze in botsing met de stalen onderkant van de spoorbrug. Omdat een deel van de bovenkant van de vrachtwagen eraf ligt, moet er gekeken worden of er geen schade is aan het spoor. Om die reden stelt ProRail de brug buiten dienst.

Het verkeer dat normaal onder de brug doorrijdt wordt nu omgeleid via de Droogbak, die aan de andere kant van het station ligt. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de vrachtwagen vast zit onder de brug en dat een berger moet komen om deze los te krijgen.