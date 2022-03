Pathé schrapt première documentaire van FvD'er Gideon van Meijeren na ophef over Holocaust

Bioscoopexploitant Pathé heeft besloten om de première van de documentaire van Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren niet door te laten gaan. De première kwam in ophef omdat Van Meijeren opmerkingen maakte over de Holocaust en oprichter Abraham Tuschinski een Joods Holocaustslachtoffer is.

De documentaire van Van Meijeren genaamd 'GIDEON' zou maandag 14 maart besloten in première gaan en gaat over het Kamerlid en zijn zoektocht naar antwoorden op vragen over het coronabeleid, waar hij in de Kamer naar eigen zeggen geen antwoord op krijgt.

Van Meijeren huurde de zaal af voor 14 maart en Pathé ging daarmee akkoord. Maar eerder deze week kwam het Kamerlid in opspraak nadat hij zei dat een debat over de omvang van de Holocaust mogelijk moet zijn in de Kamer.

Abraham Tuschinski

De première van zijn documentaire in de bioscoop die vernoemd is naar zijn Joodse oprichter Abraham Tuschinski kwam daardoor ook in opspraak. Veel mensen op het internet vonden dat de première niet door mocht gaan omdat Tuschinski zelf om het leven kwam tijdens de Holocaust.

"We hebben achteraf onvoldoende doorgevraagd over de inhoud van de documentaire", laat de bioscoop weten via Twitter. "In het licht van de nagedachtenis van Abraham Tuschinski, die zelf tijdens de Holocaust is vermoord, vinden we het niet passend de première van deze documentaire te vertonen. We hebben de organisator van dit evenement daarom verzocht op zoek te gaan naar een andere locatie."