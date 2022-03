Oud-student doet aangifte tegen acteur Hugo Metsers

Eind februari werd Metsers al beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag na onderzoek van De Volkskrant. Meerdere studenten van de acteursopleiding Film Actors Academy Amsterdam (Faaam), die Metsers heeft opgericht, beschuldigden hem van seksueel overschrijdend gedrag. Vooral bij het vak Functioneel Naakt, een verplicht vak dat Metsers zowel bedacht als doceerde, zou hij over de grens zijn gegaan. Studenten gaven aan zich onveilig te voelen.

Manipulatief

De student die nu aangifte heeft gedaan tegen Metser van aanranding en seksueel grensoverschrijdend gedrag vertelt dat het gaat om meerdere incidenten. Na de eerste berichtgeving in de media over het grensoverschrijdende gedrag van Metsers kreeg hij een e-mail van hem. Volgens de oud-student was dat bericht ''zeer manipulatief'' en bedoeld om hem te ''neutraliseren''. Die e-mail was dan ook de druppel voor hem om naar de politie te stappen en aangifte te doen. ''Ik wil dit onderwerp verwerken en een plekje geven. Hopelijk kan ik hem op een dag vergeven'', zegt hij tegen Shownieuws.

Metsers reageert geschrokken

De 53-jarige Metsers die onder meer speelde in GoedeTijden, Slechte Tijden zegt zich niet te herkennen in de beschuldigingen. Hij zou er van geschrokken zijn, laat hij weten in een verklaring: "Het gaat mij aan het hart en ik neem het zeer serieus dat er oud-studenten zijn die onprettige gevoelens hebben overgehouden aan mijn lessen. Dat is nooit mijn bedoeling geweest en ik leef met hen mee. Ik respecteer ieders beleving en had gewild dat ik het destijds beter had meegekregen. Dat reken ik mezelf aan."

Voorlopig zal Metsers niet te zien zijn op de acteursopleiding Faaam. Vorige week werd duidelijk dat hij zijn werkzaamheden er voorlopig heeft neergelegd.