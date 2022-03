Tramverkeer omgeleid vanwege demonstratie bij De Balie

Het tramverkeer is vanavond ontregeld vanwege een demonstratie bij debatcentrum De Balie. Daar vindt op dit moment een debat plaats.

Forum voor Democratie wil om 19.00 uur demonstreren omdat de partij niet mee mocht doen aan het slotdebat van De Balie en Het Parool. Op foto's op Twitter is te zien dat de partij de eigen vrachtwagen heeft neergezet bij De Balie.

Volgens De Balie-directeur Yoeri Alberecht is de partij te klein en had Forum voor Democratie te weinig inbreng in de gemeenteraad de afgelopen vier jaar. Ook zouden politici van de partij een redacteur van De Balie hebben bedreigd, zie Albrecht voordat het debat vanavond begon.