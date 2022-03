Bewoner complex statushouders en studenten verdacht van zes zedenmisdrijven

De gemeente heeft bepaald dat hij vanwege de verdenkingen sinds 10 februari 2022 tot en met 9 mei 2022 niet meer in het complex, met een een mix van statushouders en jongeren tussen de 18 en 27 jaar, mag wonen. De man was het daar niet mee eens en stapte naar de rechter. Die gaf hem deze week ongelijk, zo is te lezen in de gerechtelijke uitspraak.

Alternatieve woning

De gemeente liet weten dat de zedenmisdrijven gepleegd zouden zijn in en rond de woning van de man. Die misdrijven en de aanwezigheid van de verdachte zouden leiden tot grote maatschappelijke onrust onder de bewoners en 'ernstige vrees voor de verstoring van de openbare orde'. De gemeente had een alternatieve woning aangeboden voor de duur van het gebiedsverbod en daar had de verdachte gebruik van gemaakt.

De verdachte, die werd bijgestaan door een tolk Engels, ontkent alle zedenmisdrijven. Hij vond dat er onvoldoende sprake is van een ernstige vrees voor wanordelijkheden. Ook stelde hij dat het noodbevel niet proportioneel en noodzakelijk is. Verder zei hij tijdens de zitting dat de alternatieve woonruimte niet geschikt is om in te wonen. De ruimte was volgens hem klein, vies en de douche is kapot.

Vergaande maatregel

Volgens de voorzieningenrechter was er echter inderdaad een 'vergaande maatregel' nodig. "Het gaat om verdenkingen van zedenmisdrijven in het wooncomplex waar verzoeker en de vermeende slachtoffers wonen." Het besluit van de gemeente zal mede daarom waarschijnlijk stand houden. Het verzoek van de bewoner is door de voorzieningenrechter afgewezen.

De man wordt voor vier van de zes zedenmisdrijven al vervolgd. Naar de andere twee zedenmisdrijven doet de politie momenteel nog onderzoek.