Eerste bureaus open voor vervroegd stemmen gemeenteraadsverkiezingen

Ne als vorig jaar bij de landelijke verkiezingen is dit jaar in verband met de coronacrisis besloten om het vervroegd stemmen op meerdere locaties in te voeren. Dit is vooral bedoeld om kiezers met een kwetsbare gezondheid tegemoet te komen, al mogen die komende woensdag uiteraard ook stemmen.

De locaties voor het vervroegd stemmen, die morgen ook open gaan, sluiten vanavond om 21.00 uur. Op de website van de gemeente is te zien welke stemlokalen vandaag al geopend zijn.