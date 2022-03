Politieke spelletjes #4: Codenames

De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Vanaf vandaag mogen Amsterdammers naar de stembus. En dat betekent: heel veel politieke spelletjes. Maar hoeveel weten Amsterdammers eigenlijk van de gemeenteraad? Dat testen Marcel Bamberg en Luuk Dresen in het programma Politieke Spelletjes. In deze laatste aflevering spelen we het spelletje codenames in 't Blauwe Theehuis in het Vondelpark.