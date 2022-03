Stad NL V Bewoners Tilanusstraat beloond in strijd tegen bomenkap: "Heel mooi geworden"

De vernieuwde Tilanusstraat in Oost is officieel geopend en bewoners zijn blij met de renovatie. Ze werden actief betrokken bij de herinrichting en konden zo voorkomen dat de door de buurt geliefde bomen gekapt zouden worden en dwongen zelfs meer groen in de straat af.

In 2016 werden de plannen voor de herinrichting gepresenteerd, maar dat stuitte direct op groot verzet. De mogelijke kap van de Cipresbomen in de straat kon rekenen op boze reacties. "Toenmalig beleid was dat het moest, want er moesten parkeerplaatsen komen en de bomen waren ingewikkeld", legt Rick Vermin, dagelijks bestuurder van stadsdeel Oost, uit. "We zijn in Oost met de hele bestuurscommissie een participatief experiment begonnen. We hebben gezegd 'we gaan de bewoners de nieuwe straat laten ontwerpen."

Het is één van de eerste participatietrajecten van de gemeente geweest, iets dat tegenwoordig veel regelmatiger gebeurt. Hoewel er ook kritiek is op de gemeente wanneer het gaat om ingrepen in de buurt en de mogelijkheden voor inspraak, zijn de bewoners van de Tilanusstraat wel tevreden. "Het proces is goed gegaan en we hadden voldoende inspraak in ieder geval", vertelt een buurtbewoner. "De straat is nu mooi versierd en het is gewoon heel mooi geworden. Daar zijn we denk ik allemaal heel blij mee."

Meer ruimte voor fiets en voetgangers De feestelijke opening van de vernieuwde Tilanusstraat ging gepaard met het ophangen van kleurrijke vlaggetjes, een samenkomst in de buurt en alle buurtbewoners kregen een presentje om ze te bedanken voor hun actieve rol. Concreet hebben zij voor elkaar gekregen dat alle bomen zijn intact gebleven en er zijn vijf nieuwe bomen bij gepland in het deel waar nog geen bomen stonden. Ook zijn er aan de noordzijde van de straat groene hagen geplant. Op het trottoir is meer ruimte vrijgekomen voor voetgangers en in de straat zijn meer fiets parkeerplekken bijgekomen. Het zijn er nu 302 en voor de opknapbeurt waren dat er 120. Door de komst van een nieuwe coalitie ten tijde van het proces werd er volgens stadsdeelbestuurder Rick Vermin mogelijk. "Voor de vorige coalitie was de auto vrij heilig", blikt hij terug. "De nieuwe coalitie heeft echt de agenda autoluw in gang gezet. Dus het is echt prototypisch wat we willen met de stad. Meer ruimte voor groen, fiets en voetganger. Dat ten koste van de auto." Samenspraak Buurtbewoners zijn eerlijk, want niet iedereen was voor het meest groene plan. Autobezitters zagen het verdwijnen van parkeerplekken niet allemaal zitten. Toch is er tijdens de opening een overwegend positief gevoel bij de meesten. "Je merkt dat deze buurt altijd wel goed georganiseerd is", vertelt een bewoner van de Tilanusstraat. "We hebben elk jaar een leuk straatfeest, maar toen we hoorden dat de bomen gekapt zouden worden toen kwam de hele buurt meteen in opspraak en samenspraak. Dat heeft geleid tot het behoud van de bomen en een leuke straat."